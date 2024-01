EUA atribui ao grupo Resistência Islâmica no Iraque ataque a base na Jordânia

A Casa Branca atribuiu, nesta quarta-feira (31), ao grupo Resistência Islâmica no Iraque a autoria do ataque com drones que matou três soldados americanos em uma base na Jordânia.

Os serviços de inteligência "confiam" em que o ataque foi obra do grupo Resistência Islâmica no Iraque, uma coalizão de milícias apoiadas pelo Irã, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.