Desemprego no Brasil cai para 7,4%, menor nível em quase 8 anos

O índice de desemprego no Brasil caiu ligeiramente no trimestre móvel de outubro a dezembro e ficou em 7,4%, o nível mais baixo em quase oito anos, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (31).

Em 2023, o desemprego situou-se em média em 7,8%, uma queda de 1,8 ponto percentual em relação ao ano anterior (9,6%) e o nível mais baixo desde 2014.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice marcou a nona queda trimestral consecutiva no final do ano passado, com três décimos de ponto percentual a menos na comparação com o período julho-setembro (7,7%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).