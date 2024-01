Congresso dos EUA interroga diretores de redes sociais sobre proteção de menores

Várias vítimas participaram da sessão "As grandes companhias de tecnologia e a crise de exploração sexual infantil online", convocada pela Comissão Judiciária do Senado.

"Senhor [Mark] Zuckerberg, você e as empresas na nossa frente, sei que não são suas intenções, mas vocês têm sangue em suas mãos. Vocês têm um produto que está matando pessoas", declarou o senador Lindsey Graham ao CEO da Meta e demais executivos.

Além de Zuckerberg, estiveram presentes Linda Yaccarino, do X, Shou Zi Chew, do TikTok, Evan Spiegel, do Snap, e Jason Citron, do Discord.

"Trabalhamos duro para oferecer aos pais e aos adolescentes apoio e controles que reduzem os potenciais danos", garantiu Zuckerberg à comissão em seu discurso de abertura.

"Manter os jovens seguros online tem sido um desafio desde que a internet começou e, à medida que os criminosos aprimoram suas táticas, precisamos aprimorar nossas defesas também", acrescentou.

Chew, presidente-executivo do TikTok, disse que tem três filhos pequenos e sabe muito bem que essas questões "são horríveis e o pesadelo de qualquer pai ou mãe".

"Pretendo investir mais de US$ 2 bilhões (R$ 9,88 bilhões) em confiança e segurança. Só este ano, temos 40 mil profissionais de segurança trabalhando nesse tema", informou.