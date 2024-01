Confira os principais pontos sobre a inabilitação da opositora venezuelana Machado

Confira a seguir alguns pontos-chave sobre esta medida, que levou os Estados Unidos a estabelecerem um prazo para voltar a impor as sanções contra o petróleo, gás e ouro do país caribenho, que tinham sido flexibilizadas há apenas três meses.

A sala validou os supostos argumentos da Controladoria de que Machado está "envolvida" em atos de corrupção relacionados com Juan Guaidó, líder opositor que foi reconhecido como presidente interino pelos Estados Unidos e dezenas de países entre 2019 e 2023, com o controle de bens públicos bloqueados no exterior.

"A sala cometeu (...) uma violação ao devido processo e ao direito à defesa", questionou Gerardo Blyde, chefe da delegação opositora no diálogo com o governo para acordar condições em virtude das eleições deste ano.

O chavismo, por sua vez, considera que o Supremo pôs um ponto final no tema com sua sentença "definitivamente firme". "É coisa julgada", reiterou o presidente socialista Nicolás Maduro, assim como o chefe do Parlamento, deputados e dirigentes.

Mas os Estados Unidos não o veem assim, advertindo que, se esta medida não for revertida, reativará suas sanções econômicas, uma medida que o governo qualificou de "chantagem".

Machado foi inabilitada por um ano em 2015 por assistir como "embaixador alternativo" do Panamá a uma reunião da Organização de Estados Americanos (OEA), onde denunciou supostas violações aos direitos humanos durante os protestos daquele ano na Venezuela.

A sanção foi estendida a 15 anos em junho passado, no auge de sua campanha para as primárias da oposição, as quais venceu com folga, com 92% dos votos.

Mas a pena foi notificada indiretamente à opositora, através do deputado José Brito, que se identifica como opositor, embora seja considerado colaboracionista do governo. Outra irregularidade.

No entanto, Machado nunca recorreu à Controladoria para conhecer o caso contra ela, sempre o desqualificou e tachou de ilegal. "Devia ter sido esgotada esta via e já teria violações flagrantes de primeira mão", disse Gloria Pinho, ex-juíza e ex-candidata das primárias. "Perdeu uma oportunidade de ouro", opinou.

Juristas afirmam que há vias de apelação judicial. No entanto, "no fim das contas, não é um tema jurídico. É político", lamentou Rafalli.

Machado afirma continuamente que não pode haver eleições sem a sua participação, mas sua habilitação aparece descartada no futuro próximo.

ba/jt/llu/mvv/yr