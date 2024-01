Comunicado do Business Wire :Sovos

A Sovos, fornecedora global de serviços e soluções em tecnologia de compliance, anunciou hoje a indicação de dois novos líderes de vendas. Elcim Sirek foi promovido à função de vice-presidente de vendas da região da EMEA, e Marcelo Souza passa a atuar como o novo vice-presidente de vendas da LATAM. Ambos os líderes trazem uma trajetória comprovada de alinhamento de organizações de vendas visando o atendimento das crescentes necessidades de clientes e potenciais clientes em uma economia global sempre ativa. "À medida que a demanda por serviços de compliance global continua a crescer, é fundamental que tenhamos uma liderança experiente e alto calibre para atender às necessidades de nossos clientes, tanto atuais quanto futuros", disse Alice Katwan, presidente de receitas da Sovos. "Durante seu tempo com a Sovos, Elcim provou ser um forte líder, com um histórico de impulsionamento do pipeline sustentável e da reservas de clientes. Com o conhecimento que possui sobre geração de crescimento por meio do atendimento às necessidades exclusivas dos seus clientes, Marcelo representa um tremendo ativo para nossa equipe na região da LATAM, onde a Sovos é líder absoluta em participação de mercado. Estou entusiasmada por receber ambos na equipe de liderança de receitas". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Antes desta promoção, Sirek atuou como gerente geral na Turquia, onde impulsionou a demanda de mercado e criou novos fluxos de receita para essa região. Sirek tem um histórico extenso e contínuo no desenvolvimento de fortes relacionamentos com os clientes em toda a região da EMEA. Antes de ingressar na Sovos, ela era a líder regional da Turquia da Oracle, supervisionando os grupos de aplicativos da empresa nessa região.

"As autoridades fiscais estão mudando a realidade de empresas multinacionais com maiores demandas de dados em termos de velocidade e escala", disse Sirek. "A Sovos assegura que nossos clientes estejam um passo à frente para que eles possam se concentrar no crescimento da empresa ao mesmo tempo que lidamos com compliance. Estou confiante de que minha experiência na Sovos e os relacionamentos que construí beneficiarão em muito nossos clientes e estou empolgado por liderar a equipe EMEA em nossa próxima fase de desenvolvimiento". Souza entrou na Sovos vindo da Databricks, onde atuou como vice-presidente de vendas da LATAM, liderando a primeira equipe na região, concentrando-se em operações de escalonamento e impulsionando o crescimento. Antes da Databricks, ele passou mais de oito anos na Splunk, atuando como gerente de país no Brasil e diretor da América Latina. Aqui, ele liderou equipes de desenvolvimento de vendas SaaS e operações e negócios. Souza desenvolveu processos de vendas, estratégias e infraestrutura de entrada no mercado que levaram a um crescimento de 100% ano a ano, e garantindo mais de 300 novos clientes. "A LATAM está à frente da compliance há muito tempo e, à medida que ambientes e demandas regulatórias continuam a se desenvolver, as empresas precisam de um parceiro em que possam confiar e que sempre lhes atenderá", disse Souza. "Este é um momento incrivelmente empolgante para participar da Sovos, pois estamos no meio de mudanças na forma em que nossa comunidade de empresas globais vê e resolve compliance. Tenho certeza de que minha experiência anterior nesta região trará dividendos imediatos a nossos clientes". Sobre a Sovos A Sovos é uma fornecedora global de soluções e serviços fiscais, de compliance e de confiança que possibilita às empresas navegarem em um mundo altamente regulado com bastante confiança. Especificamente construída para recursos de conformidade contínuos, nossas soluções de TI escaláveis atendem às demandas de um panorama regulatório global complexo. A plataforma de software baseada em nuvem da Sovos oferece o nível sem igual de integração com aplicações comerciais e processos de compliance governamentais. Mais de 100.000 clientes em mais de 100 países, incluindo metade da Fortune 500, confiam na Sovos quando o assunto são as necessidades de compliance. A Sovos processa mais de três bilhões de transações em 19 mil jurisdições fiscais no mundo. Apoiada por um robusto programa-parceiro, com mais de 400 parceiros, a Sovos mobiliza uma rede global inigualável de empresas em todos os setores industriais e em todos os lugares. Fundada em 1979, a Sovos tem operações nas Américas e Europa, e pertence à Hg and TA Associates. Para mais informações, acesse http://www.sovos.com e siga-nos no LinkedIn e no Twitter .

Play

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240131690717/pt/

Contato Zeno Group for Sovos Sovos@Zenogroup.com