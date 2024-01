Comunicado do Business Wire :Quanta System

A Quanta System orgulhosamente abre as portas para o Ano Novo, ao lançar a última inovação em tecnologias de laser de picossegundos: Discovery PICO com VarioPulse Technology®. Um nível de precisão e versatilidade sem precedentes em um dispositivo que permite selecionar a duração do pulso em picossegundos para personalizar os tratamentos, a fim de satisfazer as necessidades individuais de cada pessoa. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240130302224/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tratamento de preenchimento Pico, Rejuvenescimento da pele (Foto: Business Wire)

A Quanta System sempre esteve comprometida em acompanhar a evolução das necessidades do mercado, além de ouvir e entender as necessidades de seus clientes. A Discovery PICO VarioPulse Technology® representa um salto significativo no mundo da medicina estética. Ao apresentar a tecnologia Pico Boost, que pode fornecer até 1,8 GW de potência de laser perfeitamente controlada pela VarioPulse Technology®, este dispositivo de última geração dá a você as boas-vindas a 3 tratamentos personalizados de ponta que são precisamente concebidos para efetuar a remoção de tatuagens e a revitalização da pele em seu melhor. Pico Tune-Ink, o tratamento adaptável que remove tinta de tatuagem das mais variadas cores e complexidades; Pico Filling, o tratamento sem inatividade que revitaliza a pele por dentro e melhora sua aparência; Pico Plasma, o tratamento completo de remodelação da pele que visa cicatrizes e cicatrizes de acne. Ao comentar sobre este grande lançamento, Girolamo Lionetti, Diretor Executivo da Quanta System, expressa sua empolgação: "Estamos animados em trazer esta nova tecnologia ao mundo estético. Nossa meta principal de melhorar a qualidade de vida das pessoas é bastante aperfeiçoado ao continuar trabalhando ao lado de nossos parceiros valiosos, os médicos, e oferecer aos pacientes tratamentos cada vez mais personalizados."

Este é apenas o primeiro passo de um roteiro de laser da nova era com foco em proporcionar a experiência superior do usuário e a satisfação do paciente que o mercado estava esperando. Para obter mais informação sobre Discovery PICO VarioPulse Technology®, acesse nosso site www.quantasystem.com ou venha descobri-lo pessoalmente no estande IMCAS U322 Nível 3 - de 1o a 3 de fevereiro de 2024. Sobre a Quanta System

Há quase quarenta anos que a Quanta System, uma empresa 100% italiana distribuída em todo o mundo, é a referência para pesquisar, projetar e fabricar sistemas a laser de última geração para cirurgia, dermatologia e medicina estética, bem como conservar obras de arte. Em 2004, a empresa se une à El.En. SpA, líder no mercado de laser cotada na Euronext STAR Milan ("STAR") da Bolsa de Valores Italiana e parceira de referência para estabelecimentos de saúde, instituições e entidades envolvidas em projetos científicos e de pesquisa a nível mundial. Projetados para serem utilizados por médicos, operadores especializados e restauradores, os lasers da Quanta System representam hoje o "Alto Padrão" graças a uma ampla gama de aplicações.