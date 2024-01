Comunicado do Business Wire :LambdaTest

A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, anuncia o Spartan Summit 2024, programado para 6 de fevereiro. Este evento online e gratuito promete uma confluência de especialistas e entusiastas de testes, oferecendo uma plataforma exclusiva para o compartilhamento de conhecimento e networking. O LambdaTest Spartans é um programa de defesa comunitária para inovadores, criadores e agentes de mudança no mundo dos testes e de QA (garantia de qualidade), incluindo propagadores comunitários dedicados a transformar a indústria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Spartan Summit reúne os LambdaTest Spartans, uma comunidade de embaixadores dedicados que engloba entusiastas de testes e especialistas experientes. Estes Spartans promovem mudanças no cenário de testes e de QA e são o ponto focal deste encontro anual.

Pricilla Bilavendran, uma líder de testes e QA na Billennium e também uma LambdaTest Spartan, expressou seu entusiasmo pelo evento, afirmando: "Ser uma LambdaTest Spartan é uma honra e um prazer para mim. Quando ouvi falar sobre a realização de uma conferência apenas para os Spartans, eu fiquei encantada com a ideia. Os programas de embaixadores raramente têm muito a oferecer. Você pode encontrar palestras e workshops seletivos e com curadoria com muitas oportunidades de networking. Por isso, não perca a chance de participar do Spartan Summit deste ano". O Spartan Summit 2024 apresenta discussões envolventes sobre temas como métricas de desempenho da web, habilidades interpessoais em automação de testes, avaliação de ferramentas de automação, aprimoramento do ecossistema de microsserviços de backend com testes de contrato e o impacto da IA na garantia de qualidade e muito mais. Manoj Kumar, vice-presidente de Relações com Desenvolvedores na LambdaTest, disse: "O Spartan Summit incorpora o nosso compromisso de promover uma comunidade de testes vibrante ao proporcionar uma plataforma na qual os líderes da indústria, inovadores e entusiastas podem se reunir. A conferência capacita os participantes a compartilharem percepções, trocarem ideias e moldarem coletivamente o futuro dos testes. É uma prova de nossa dedicação em promover a inovação e excelência na comunidade de testes que impacta, em última instância, a indústria como um todo." Destaques do Spartan Summit 2024 incluem a chance de se unir a estimadas personalidades dos Spartans , participar em competições e sorteios, e obter informações valiosas para moldar o futuro dos testes. Para saber mais sobre o Spartan Summit, acesse https://www.lambdatest.com/spartans-summit-2024. Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é ambiente de execução empresarial inteligente e omnichannel que ajuda as empresas a reduzirem drasticamente o tempo de lançamento no mercado por meio do Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes de empresas e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para as suas necessidades de teste. -- A nuvem de Testes de navegadores e aplicativos permite que os usuários executem testes manuais e automatizados a partir de aplicativos móveis e de internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes. -- HyperExecute ajuda os clientes a executar e organizar grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criarem software mais rápido.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.