Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

Mais empresas brasileiras estão buscando no ecossistema Oracle uma infraestrutura de nuvem robusta e segura para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica. O relatório 2023 ISG Provider Lens? Oracle Cloud and Technology Ecosystem para o Brasil conclui que as empresas no Brasil estão aproveitando a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) em números cada vez maiores, não apenas por seus preços competitivos, mas também por sua reputação de segurança de dados e excelente serviço padrões. No Brasil, as consultorias Oracle oferecem serviços de implementação, migração, atualização, treinamento, manutenção, suporte e otimização de soluções Oracle, diz o relatório do ISG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "À medida que mais empresas recorrem à OCI, a procura por serviços de consultoria aumenta", disse Bill Huber, parceiro do ISG, plataformas e soluções digitais. "Os serviços de consultoria da Oracle permitem que as empresas identifiquem oportunidades para automatizar e integrar seus processos."

Gerenciar serviços Oracle é uma tarefa complexa que requer experiência e atenção a aspectos relevantes do ambiente, como planejamento de capacidade e escalabilidade, desempenho, segurança, backup e recuperação, monitoramento e alertas, gerenciamento de patches e atualizações, conformidade, controle de custos, incidentes e gestão de problemas e treinamento e desenvolvimento de pessoal, entre outros, afirma o relatório do ISG. Parceiros especializados em nuvem estão aprofundando seu conhecimento sobre OCI, diz o relatório, envolvendo os clientes desde o início e fornecendo serviços de consultoria de migração. A abordagem da Oracle tem sido desenvolver soluções para setores específicos, como saúde e agronegócio, por meio de parcerias de cocriação com fornecedores e da aplicação prática de GenAI com ferramentas de análise de dados, afirma o relatório do ISG. O ecossistema de parceiros Oracle está comprometido com a estratégia atual e, considerando a amplitude do Oracle Cloud Stack, está adotando ações específicas para se alinhar e, às vezes, se reposicionar para melhor servir e apoiar os clientes, diz o relatório. No contexto brasileiro, onde os desafios regulatórios e de conformidade podem ser significativos, os fornecedores locais têm se destacado devido à sua familiaridade com os cenários locais e à sua compreensão dos processos de negócios e da cultura do país, afirma o relatório do ISG. Essa expertise permite oferecer soluções ágeis e customizadas, atendendo às necessidades específicas dos clientes brasileiros, afirma o ISG. "Este é um caso em que as empresas brasileiras podem querer considerar a adoção local", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "A experiência que os fornecedores locais têm com os processos e a cultura locais muitas vezes facilita a entrega." O relatório também examina de que forma as tendências do mercado, como a crise energética e a sustentabilidade, estão a alimentar o consumo de soluções e aplicações em nuvem. O relatório 2023 ISG Provider Lens? Oracle Cloud and Technology Ecosystem para o Brasil avalia as capacidades de 37 fornecedores em três quadrantes: Consulting and Advisory Services, Implementation and Integration Services e Managed Services.

Play

O relatório nomeia Accenture, Deloitte, Ninecon, V8.Tech e Wipro como Líderes em todos os três quadrantes, enquanto KPMG e Lanlink são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada. G&P, IBM, Kyndryl e TRI são nomeadas Líderes em um quadrante cada. Além disso, Dedalus, EBS-IT e TIVIT são nomeadas como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada. Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Dedalus, G&P, JBQ.Global e Ninecon.

O relatório 2023 ISG Provider Lens? Oracle Cloud and Technology Ecosystem para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web. Sobre o ISG Provider Lens? Research A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.