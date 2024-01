Comunicado do Business Wire :Boomi, LP

Boomi?, líder em integração e automação inteligentes, sente o orgulho de anunciar que recebeu duas novas patentes da Agência de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO) no setor de Inteligência Artificial (IA). Estas patentes aumentam o número total de patentes da Boomi para 36, ressaltando o compromisso da empresa com a inovação e seus esforços contínuos de exceder os limites do avanço da IA. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240131071872/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Boomi Secures Two Patents for AI Innovation (Graphic: Business Wire)

A patente recém-concedida dos EUA nº 11.886.965, por título "Construção de Processos de Integração Assistida por Inteligência Artificial", compreende a tecnologia subjacente de recursos que permitem aos clientes da Boomi estabelecer integrações com base em sugestões da Boomi, incluindo Shape Suggest, Quick Start e, mais recentemente, Boomi AI. Esta inovação enfoca a acentuada curva de aprendizagem que os usuários, tanto novatos quanto especialistas, enfrentam ao criar processos de integração em uma plataforma de integração. O emprego de modelos de aprendizagem automática, com base em uma cadeia de Markov ou em várias formas de redes neurais gráficas, facilita um sistema de orientação preditiva aos usuários, ao aumentar a eficiência e a eficácia da construção de processos de integração. "Nosso prêmio de patente para 'Construção de Processos de Integração Assistida por Inteligência Artificial' se torna uma inovação notável no domínio da plataforma de integração como serviço (iPaaS), sendo uma comprovação do trabalho árduo e da dedicação de nossa talentosa equipe de engenheiros, cientistas e inovadores", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. "As contribuições por meio desta patente desafiam fundamentalmente os paradigmas existentes inerentes à construção de processos de integração. Antes desta inovação, a construção de processos de integração dependia em grande parte da experiência do usuário e de entradas manuais com uso de uma interface de arrastar e soltar, o que poderia ser demorado e sujeito a erros, sobretudo àqueles que eram novos na plataforma. Esta abordagem guiada por IA fez a transição da construção de processos de integração a uma tarefa inteligente, preditiva e direcionada." Também foi conedida recentemente à Boomi a patente dos EUA nº 11.847.167, por título "Sistema e Método para Geração de Sistema de Chatbots com Elementos de Integração Aumentado o Processamento de Linguagem Natural e Regras Comerciais Nativas". Esta patente se refere a uma solução tecnológica elaborada na plataforma Boomi que cria uma série de processos e designs padronizados. Isto permite que os clientes da Boomi criem chatbots híbridos que combinam conectividade baseada em regras, processamento de linguagem natural, lógica Boomi e tecnologias de IA para triagem e roteamento de solicitações que chegam ao chatbot. Esta tecnologia ajudou a definir as bases para Geração Aumentada de Recuperação e demonstra as primeiras inovações da Boomi em aplicar a IA à integração. Macosky acrescentou: "A conquista destas patentes reafirma nosso compromisso com a inovação contínua e destaca nossa posição como líder no setor. Estamos empolgados com o impacto potencial que nossas patentes de IA terão para nossos clientes e parceiros, e esperamos continuar nossa missão de impulsionar a transformação por meio da integração e automação inteligentes." Recursos Adicionais

