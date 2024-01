Combates intensos prosseguem em Gaza; Israel inunda túneis do Hamas

Khan Yunis, no sul de Gaza, é cenário nesta quarta-feira (31) de combates violentos entre o Hamas e o Exército de Israel, que admitiu ter começado a inundar túneis do movimento islamista palestino, um dos grandes alvos táticos da guerra.

Nesta quarta-feira, segundo testemunhas, tiros de artilharia atingiram o hospital Nasser de Khan Yunis, o maior do sul do território, que abriga milhares de refugiados.

Segundo o Exército israelense, 15 "terroristas" morreram na terça-feira em combates no norte da Faixa de Gaza e outros 10 no centro do território.

Com o avanço dos combates, muitas pessoas seguiram para o sul. Mais de 1,3 milhão de deslocados, segundo a ONU, estão aglomerados em Rafah, perto da fronteira fechada com o Egito.

As operações de ajuda aos civis da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) estão sob risco desde que Israel acusou vários funcionários do organismo de envolvimento no ataque de 7 de outubro.

Como resposta, Israel prometeu "aniquilar" o grupo islamista e iniciou uma vasta operação militar que deixou 26.900 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007.

Ao mesmo tempo, representantes dos Estados Unidos, Egito e Catar tentam convencer Israel e Hamas a aceitarem uma nova trégua, após a pausa de uma semana do fim de novembro que permitiu a libertação de mais de 100 reféns em Gaza em troca de 240 detentos palestinos que estavam em penitenciárias israelenses.

No total, 250 pessoas foram sequestradas em 7 de outubro. As autoridades israelenses afirmam que 132 reféns permanecem retidos e acredita que 29 morreram.

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive no Catar, viajará ao Cairo nesta quarta-feira, segundo uma fonte do movimento.

A delegação do Hamas deve ter uma reunião "com diretores do serviço inteligência egípcio", segundo a mesma fonte, para discutir a proposta de trégua apresentada em um encontro entre o diretor de inteligência dos Estados Unidos, William Burns, e autoridades do Egito, Israel e Catar.

O Hamas "insistirá no cessar total da agressão" israelense, "na retirada das forças de ocupação e no retorno dos deslocados ao norte da Faixa de Gaza", declarou a fonte, antes de destacar que o movimento descarta "qualquer proposta" de Israel sobre um "cessar-fogo parcial e temporário".

Israel não aceita um cessar-fogo antes da eliminação do Hamas, que considera uma organização terrorista.

