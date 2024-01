CIDH condena inabilitações na Venezuela, 'próprias de regimes autoritários'

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) afirmou, nesta quarta-feira (31), que as inabilitações políticas na Venezuela "são próprias de regimes autoritários" e contribuem para um "ambiente de perseguição" que desencoraja o voto.

Em um comunicado, este órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) condenou uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela que suspendeu temporariamente as inabilitações de diversos líderes da oposição, mas manteve as de Henrique Capriles e María Corina Machado.

Esta última venceu as eleições primárias da principal aliança de oposição, com mais de 2,4 milhões de votos.