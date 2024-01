China: atividade industrial registra contração pelo quarto mês consecutivo

O resultado representa um avanço na comparação com os 49 pontos registrados em dezembro, mas ficou abaixo da previsão de 49,3 dos analistas da agência econômica Bloomberg.

O índice de gestores de compras, um indicador crucial da produção industrial, ficou em 49,2 em janeiro, abaixo do limite de 50 que separa a expansão da contração, anunciou o organismo.

Depois de abandonar as restrições impostas pela pandemia de covid-19, a recuperação da segunda maior economia do mundo não consegue um impulso, afetada pela desaceleração do consumo interno e pela conjuntura mundial instável.

pfc/oho/kma/dbh/mas/fp