Argentino Alcaraz chega à Juventus emprestado pelo Southampton

O meia argentino Carlos 'Charly' Alcaraz assinou com a Juventus vindo do Southampton (da 2ª divisão inglesa) por empréstimo com opção de compra, anunciou nesta quarta-feira (31) o time de Turim, que atualmente ocupa a vice-liderança da Serie A.

A Juve paga 3,9 milhões de euros (cerca de R$ 20,8 milhões pela cotação atual) por este empréstimo, valor que pode chegar aos 5,8 milhões de euros (R$ 31 milhões) dependendo do desempenho do jogador, explicou o clube italiano em seu comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se decidir ativar a opção de compra, a 'Vecchia Signora' terá de pagar ao Southampton 49,5 milhões de euros (cerca de R$ 265 milhões), acrescentou.