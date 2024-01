Wall Street fecha com resultados mistos antes de resultados de tecnológicas

A bolsa de valores de Nova York encerrou o pregão desta terça-feira (30) com resultados mistos, com o índice Nasdaq em baixa, à espera dos resultados das gigantes da tecnologia.

A número um do mundo da publicidade on-line, que investe maciçamente em inteligência artificial, obteve 20,7 bilhões de dólares (R$ 103 bilhões) de lucro líquido, também acima do esperado.

A Alphabet, por sua vez, faturou mais de 86 bilhões de dólares (R$ 427 bilhões) no quarto trimestre de 2023, 13% a mais que no mesmo trimestre do ano anterior, informou a empresa nesta terça.

As duas gigantes, no entanto, perdiam terreno nas transações do after market em Wall Street: a Microsoft perdia 1,34% e a Alphabet 4% às 21h20 GMT (18h20 em Brasília).

Por sua vez, a General Motors subiu 7,81% após publicar resultados superiores aos previstos no último trimestre de 2023, e se mostrar confiante para 2024.

A UPS, por outro lado, despencou 8,19%. O grupo vai demitir 12.000 pessoas e seu volume de atividade caiu 7,3% no quarto trimestre.