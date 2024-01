Relatório denuncia misoginia e agressões sexuais na indústria da música do Reino Unido

Um relatório parlamentar britânico denuncia a misoginia e as agressões sexuais na indústria da música do país, com "vidas arruinadas", ou "carreiras destruídas por homens que nunca tiveram de enfrentar as consequências de seus atos".

O relatório, que aborda todo o setor, das rádios aos estúdios de gravação e festivais, passando pelas orquestras, denuncia um "boy's club", ou seja, um setor dominado por homens brancos que exercem forte discriminação contra as mulheres.

A lista de problemas denunciados nesse documento da Comissão para as Mulheres e a Igualdade do Parlamento, baseada em entrevistas individuais e investigações prévias, inclui desigualdades salariais, desrespeito sistemático, ou pressão constante sobre o físico das mulheres artistas.