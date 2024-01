Novo prefeito de Atenas quer deixar mais verde a capital de concreto

O novo prefeito de Atenas, Haris Doukas, promete plantar 25.000 árvores nos próximos cinco anos para tentar refrescar essa capital do sul da Europa, densamente povoada e coberta de concreto e que se torna asfixiante no verão.

De seu enorme gabinete, o prefeito que tomou posse em 1º de janeiro pode ver um amplo horizonte de prédios e asfalto sem nenhum sinal de área verde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seu diagnóstico é compartilhado por muitos atenienses: "No verão, o centro se tornou inabitável". Entre as causas, estão "as altas temperaturas, as micropartículas (...) e uma redução de 23% da vegetação nos arredores" montanhosos, devastados por repetidos incêndios ao longo dos últimos seis anos, enumera em entrevista à AFP.