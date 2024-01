Nenhuma 'organização pode substituir' a UNRWA, diz ONU

O movimento islamista palestino Hamas também sequestrou 250 pessoas, das quais, segundo Israel, cerca de 132 permanecem em Gaza, incluídos os corpos de pelo menos 28.

"Apoiamos muito o trabalho que a UNRWA faz (...) Não há nenhum ator humanitário em Gaza que possa proporcionar alimentos, água e medicamentos em escala" como faz a organização, disse Matthew Millerque, porta-voz do Departamento de Estado americano, em Washington.

"Queremos que esse trabalho continue, e por isso é tão importante que as Nações Unidas levem este assunto a sério, que investiguem, exijam responsabilidades de qualquer um que se descubra que agiu mal e tomem qualquer outra medida apropriada para garantir que este tipo de coisa não volte a acontecer".

No ano fiscal iniciado em outubro, os Estados Unidos, principais contribuintes da UNRWA, destinaram à organização que cuidados refugiados palestinos aproximadamente US$ 121 milhões (cerca de R$ 600 milhões, na cotação atual).

Washington tinha previsto contribuir com outros US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão) nas próximas semanas, mas "esse financiamento foi suspenso", ressaltou, após lembrar que historicamente os Estados Unidos contribuíram com a UNRWA com "300 a 400 milhões de dólares ao ano" (1,4 a 1,9 bilhão de reais).

Em uma tentativa de salvar a ajuda vital para os palestinos, particularmente na Faixa de Gaza, da qual dependem cerca de dois milhões de seus habitantes, o secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou para a tarde desta terça uma reunião com representantes de 35 Estados-membros, assim como com a União Europeia para informar-lhes sobre as medidas que a organização está adotando e ouvir suas preocupações.