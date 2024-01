Mali vence Burkina Faso e vai enfrentar Costa do Marfim nas quartas da CAN

O Mali derrotou Burkina Faso por 2 a 1 nesta terça-feira (30) e se classificou para as quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN), em que terá pela frente a anfitriã Costa do Marfim.

Os malineses abriram o placar com um gol contra do zagueiro Edmond Tapsoba logo aos 3 minutos de jogo e ampliaram com o atacante Lassine Sinayoko no início do segundo tempo (47').

Dez minutos depois, Burkina Faso descontou em cobrança de pênalti do capitão Bertrand Traoré (57'), que marcou seu terceiro gol na competição.