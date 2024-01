Lula rebate reclamação de Bolsonaro a operação sobre Abin: 'Grande asneira'

Segundo filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro foi objeto de mandados de busca e apreensão por parte da PF, que investiga supostas ilegalidades praticadas pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em favor do líder de extrema direita e de seu círculo mais próximo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou, nesta terça-feira (30), que esteja havendo qualquer tipo de perseguição contra seu antecessor Jair Bolsonaro (PL), no momento em que seu filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, é alvo de uma operação da Polícia Federal no âmbito de uma investigação sobre espionagem ilegal.

Em entrevista à Rádio CBN de Recife, Lula foi questionado sobre declarações de Bolsonaro, que se disse "perseguido" pelo atual governo.

"Eu posso falar que ele falou uma grande asneira", respondeu. "O governo brasileiro não manda na Polícia Federal. Muito menos o governo brasileiro manda na Justiça", frisou.