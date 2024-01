Lula demite diretor adjunto da Abin por suposta espionagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou a demissão do diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alessandro Moretti, em meio a uma investigação sobre espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (30).

A Polícia Federal (PF) investiga um suposto esquema de espionagem ilegal a favor do ex-presidente e seu círculo íntimo.