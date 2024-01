Legisladores avaliam convocar eleições judiciais em meio à crise na Bolívia

Legisladores governistas e opositores da Bolívia começaram a estudar, nesta terça-feira (30), um projeto de lei para convocar a eleição popular de novos juízes em um contexto de protestos contra os magistrados que vetaram a candidatura presidencial do ex-mandatário Evo Morales para as eleições de 2025.

As forças políticas concordaram em ajustar uma proposta até a quinta-feira para levá-la em seguida ao plenário do Congresso.

No fim do ano passado, o Tribunal Constitucional prorrogou os mandatos das maiores autoridades judiciais diante da falta de um acordo no Congresso para convocar eleições devido às divisões dentro do Movimento ao Socialismo (MAS), que domina as duas Câmaras.

Essa mesma corte emitiu nos últimos dias uma sentença que inabilitou Morales como candidato à Presidência, argumentando, entre outras razões, que o ex-presidente já foi reeleito as duas vezes que a Constituição permite.

Incomodados com a decisão, os cocaleiros e outras organizações camponesas alinhadas a Morales iniciaram, em 22 de janeiro, o bloqueio de rodovias para exigir a renúncia dos juízes constitucionais e a convocação de eleições.

Segundo analistas, Morales pretende que um novo tribunal reverta a sentença e finalmente dê luz verde às suas aspirações.

Bloqueios em 36 pontos interromperam a comunicação entre o leste e o oeste da Bolívia e causam desabastecimento de produtos básicos em cidades como La Paz.