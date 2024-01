Israel devolve dezenas de corpos exumados, afirmam funcionários palestinos

Dezenas de corpos foram enterrados nesta terça-feira (30) em uma vala comum em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, depois que Israel restituiu os corpos de palestinos exumados, informaram autoridades palestinas.

De acordo com uma fonte do Ministério de Assuntos Religiosos de Gaza, os corpos haviam sido "roubados" do cemitério de Beni Suheila, a leste de Khan Yunis, no sul do território palestino, há duas semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Exército israelense não respondeu às perguntas da AFP, mas anteriormente havia informado que os corpos foram exumados no contexto das operações de busca por reféns israelenses sequestrados por comandos do Hamas em seu ataque de 7 de outubro no sul de Israel, e que teriam morrido no mesmo dia ou nos dias seguintes.