Israel acusa agência da ONU de permitir que Hamas use seus instalações

Israel acusou, nesta terça-feira (29), a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) de permitir que os combatentes do movimento islamista palestino Hamas usem suas instalações na Faixa de Gaza para realizar "atividades militares".

"A UNRWA é uma fachada para o Hamas" e "viu-se comprometida [com essa organização] de três maneiras: contratando terroristas maciçamente, deixando suas instalações serem utilizadas para atividades militares do Hamas e apoiando-se no Hamas para a distribuição da ajuda [humanitária] na Faixa de Gaza", afirmou o porta-voz do governo israelense, Eylon Levy, em uma declaração difundida por vídeo.