Guardiola diz que não pensa em deixar o Manchester City

No Manchester City desde 2016, o técnico espanhol Pep Guardiola declarou nesta terça-feira (30) que não pensa em deixar o clube.

"Tenho tudo o que um treinador pode sonhar em ter", afirmou Guardiola em entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre as saídas de Jürgen Klopp do Liverpool e de Xavi Hernández do Barcelona ao final da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A diretoria [do City] sempre me apoiou", continuou o espanhol. "Mudamos muitos jogadores em sete anos, mas todos me apoiaram de maneira incrível".