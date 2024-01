Grupo pró-iraniano no Iraque anuncia 'suspensão' de ataques a tropas dos EUA

As Brigadas do Hezbollah, um influente grupo armado pró-Irã no Iraque, anunciaram, nesta terça-feira (30), a "suspensão" de suas operações militares contra as tropas americanas, depois que Washington prometeu responder ao ataque com drone que matou três soldados americanos na Jordânia.

"Anunciamos a suspensão de nossas operações militares e de segurança contra as forças de ocupação para evitar incômodos ao governo iraquiano", anunciou o grupo em sua página na internet.

