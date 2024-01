EUA anuncia que retomará sanções contra Venezuela após inabilitação de Machado

Desde que essa medida foi estabelecida em apoio ao acordo de Barbados, firmado entre a oposição e o governo de Maduro para promover eleições livres no país, os EUA demonstraram insatisfação com o combinado venezuelano de libertar presos políticos e estabelecer garantias eleitorais.

A nova etapa da relação entre Washington e o governo de Nicolás Maduro durou pouco mais de três meses, com o princípio de uma flexibilização parcial das sanções econômicas decidida em outubro.

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (30), que vão retomar as sanções ao setor de petróleo e gás da Venezuela, depois que o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) manteve a inabilitação política da deputada da oposição María Corina Machado.

Nesta terça-feira, quatro dias depois que o TSJ manteve a inabilitação política de Machado, Washington decidiu que "não renovará a licença" que dá alívio ao setor de petróleo e gás, quando expirar em 18 de abril de 2024, disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, em um comunicado.

O anúncio ocorre horas após o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro americano ter dado o prazo de até 13 de fevereiro para "liquidar qualquer transação pendente" com a Minerven, a mineradora estatal de extração de ouro da Venezuela.

O governo do presidente Joe Biden toma essa medida "na falta de avanços" entre o governo venezuelano e a Plataforma Unitária, de oposição, "particularmente em relação a permitir que todos os candidatos presidenciais concorram nas eleições deste ano", acrescentou.

Desde outubro, as autoridades americanas questionam, sobretudo, a detenção nos últimos dias de 36 pessoas, entre civis e militares, acusadas por Caracas de estarem vinculadas a cinco "conspirações" para assassinar Maduro.