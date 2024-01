Empresa anuncia possível descoberta de avião da lendária Amelia Earhart

Amelia Earhart decolou em 20 de maio de 1937 de Oakland, Califórnia, em viagem com Fred Noonan, para se tornar a primeira mulher a realizar um voo ao redor do mundo, cinco anos depois de ter sido a primeira a cruzar o Atlântico sozinha.

A empresa Deep Sea Vision (DSV) afirma que a imagem foi capturada após buscas em uma área a oeste da ilha Howland, um recife desabitado localizado no meio do Pacífico, entre a Austrália e o Havaí.

Ambos desapareceram no dia 2 de julho, depois de decolarem de Lae, Papua Nova Guiné, para um voo cansativo de 4.000 km. Deveriam ter parado para abastecer na ilha Howland, aonde nunca chegaram.

O desaparecimento da dupla é um dos mistérios mais intrigantes da história da aviação e tema de dezenas de livros, filmes e fonte das mais estranhas teorias.

A hipótese mais forte é de que Amelia, 39, e Noonan, 44, ficaram sem combustível e abandonaram o bimotor Lockheed L-10 Electra no Pacífico, perto da ilha Howland.

Segundo a DSV, a imagem borrada capturada por um robô da empresa a cerca de 5.000 m de profundidade usando um sonar "revela contornos que correspondem ao modelo único de cauda dupla e à escala de seu avião".

"Sempre achamos que ela teria tentado fazer o possível para pousar suavemente na água, e a assinatura da aeronave que vemos na imagem de sonar sugere que esse pode ter sido o caso", destacou o diretor-executivo da DSV, Tony Romeo.

A empresa informou que passou 90 dias fazendo buscas em uma área de 13.500 km² no fundo do Oceano Pacífico, "mais do que em todas as buscas anteriores juntas", e acrescentou que mantém em sigilo a localização exata da descoberta.