Dentro e fora dos túneis da devastada Khan Yunis, no sul de Gaza

Pilhas de escombros se amontoam junto a edifícios bombardeados em Khan Yunis, a principal cidade do sul da Faixa de Gaza. No meio de uma cratera, fica a entrada de uma rede de túneis do Hamas.

O Exército israelense acompanhou um grupo de jornalistas em um longo túnel que, segundo afirmou, foi escavado por combatentes do Hamas.

Khan Yunis é atualmente o epicentro dos combates entre Israel e o movimento islamista palestino.