David Cameron diz que criação de Estado palestino ajudaria a encerrar o conflito

O embaixador palestino no Reino Unido, Husam Zomlot, celebrou essas palavras como um fato "importante". No entanto, entre os membros do partido conservador britânico, no poder, a deputada Theresa Villiers considerou que avançar na questão do reconhecimento de um Estado palestino "recompensaria as atrocidades do Hamas".

O Reino Unido defende há muito tempo uma solução de dois estados. Após as palavras de Cameron, Downing Street enfatizou que Londres não mudou sua posição.

"Sempre fomos claros de que reconheceremos um Estado palestino quando isso servir melhor à causa da paz, e estamos comprometidos com a solução de dois Estados", disse um porta-voz do primeiro-ministro, Rishi Sunak.

David Cameron viajará ao Oriente Médio nesta semana, em sua quarta visita à região desde sua nomeação em novembro.

