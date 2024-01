Coreia do Norte dispara vários mísseis de cruzeiro

A Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro nesta terça-feira (30) em direção a sua costa oeste, informou o Exército da Coreia do Sul, no mais recente teste armamentista executado por Pyongyang.

O Exército da Coreia do Sul "detectou vários mísseis de cruzeiro desconhecidos lançados no Mar do Oeste da Coreia do Norte às 7H00 (19H00 de Brasília, segunda-feira)", afirmou o Estado-Maior Conjunto do país em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As agências de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos "estão realizando uma análise detalhada", acrescenta a nota.