Congresso espanhol rejeita em primeira instância anistia a separatistas catalães

O polêmico projeto de anistia aos separatistas catalães foi rejeitado nesta terça-feira (30) pelo Congresso dos Deputados da Espanha, devido ao voto contra do partido do líder separatista catalão Carles Puigdemont, que considerou que o projeto não foi longe o suficiente.

Esta derrota em primeira instância não significa o fim do projeto, que voltará para uma comissão parlamentar onde poderá ser modificado para uma nova votação, mas deixou evidente a fragilidade do apoio ao governo do socialista Pedro Sánchez.