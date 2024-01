Comunicado do Business Wire :The Republic of Guinea

A República da Guiné, por meio de seu Ministério do Planejamento e Cooperação Internacional, anunciou um importante evento de Mesa Redonda de Doadores (RTD), previsto para 15 a 16 de fevereiro de 2024, em Dubai, EAU. Este evento integra o Programa de Referência Provisório (IRP) 2022-2025, uma parte da estratégia de desenvolvimento da Guiné, estando alinhado à Visão Guiné 2040, às Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) para 2030, à Visão ECOWAS 2050 e à Agenda 2063 da União Africana (UA). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240129989309/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Her Excellency Ms. Rose Pola Pricemou, Minister of Planning and International Cooperation (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência a Sra. Rose Pola Pricemou, Ministra do Planeamento e Cooperação Internacional, declarou: "Este evento é uma pedra angular em nossa jornada rumo ao desenvolvimento sustentável. Ele incorpora nosso compromisso com uma Guiné resiliente, equipada com instituições robustas, infraestruturas e uma economia dinâmica. A RTD visa garantir financiamento essencial e estabelecer parcerias estratégicas a longo prazo, essenciais ao crescimento de nossa nação." O evento de Dubai é uma reunião histórica de doadores internacionais, apresentando as prioridades de desenvolvimento e as escolhas estratégicas da Guiné. Os principais projetos a serem discutidos incluem a melhoria das infraestruturas urbanas, o acesso à água potável e a diplomacia econômica. O IRP, com foco nos desafios institucionais, infraestruturais e transformacionais, foi concebido para traduzir o roteiro do governo em estratégias viáveis em diversos setores. Aborda os desafios da dinâmica demográfica, digitalização, diversificação econômica e alterações climáticas, se concentrando em fortes instituições políticas, judiciais, de segurança e econômicas. O programa está estruturado em torno de cinco pilares: retificação institucional, estrutura macroeconômica e financeira, estrutura jurídica e governança, ação social, emprego e empregabilidade, infraestruturas, conectividade e saneamento. Com o custo total do IRP em 108 bilhões de francos guineenses (cerca de US$ 12,273 bilhões), é esperado que a capacidade nacional cubra 72% deste valor. A RDT busca dar resposta às restantes necessidades de financiamento mediante aumento da poupança interna, empréstimos, criação de um fundo soberano e apoio internacional. "A Mesa Redonda não se trata apenas de financiamento; se refere a lançar as bases para um novo tipo de parceria, a fim de desenvolver a Guiné. Visamos continuar nosso diálogo com os parceiros tradicionais, enquanto exploramos novas parcerias internacionais e promovemos a cooperação Sul-Sul e Triangular", acrescentou Sua Excelência Rose. O Governo da Guiné convida parceiros internacionais para este evento significativo em Dubai, que marca um grande passo rumo ao desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Para inscrição, acesse o link abaixo: https://pri.mpci.gov.gn

