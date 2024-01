Comunicado do Business Wire :The Japan Prize Foundation

Para o Japan Prize 2024, a Fundação selecionou cerca de 15.500 cientistas e engenheiros proeminentes de todo o mundo que indicassem pesquisadores que trabalhassem em áreas deste ano. Recebemos 130 indicações para as áreas de Recursos, Energia, Meio Ambiente e Infraestrutura Social, e 198 indicações para as áreas de Ciência Médica e Ciência Farmacêutica. Os ganhadores deste ano foram selecionados entre um total de 328 candidatos.

A Japan Prize Foundation anunciou os vencedores do Japan Prize 2024 às 13h de 23 de janeiro de 2024. Prof. Sir Brian J. Hoskins (Reino Unido) e Prof. John Michael Wallace (EUA) são co-vencedores do Japan Prize nas áreas de Recursos, Energia, Meio Ambiente e Infraestrutura Social e Prof. Ronald M. Evans (EUA) recebeu o Japan Prize nas áreas de Ciência Médica e Ciência Farmacêutica.

A cerimônia de premiação irá ocorrer em Tóquio em 16 de abril.

Sobre o Japan PrizeA criação do Japan Prize em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de estabelecer um prêmio reconhecido internacionalmente que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico ao redor do mundo. Com o apoio de inúmeras doações, a Japan Prize Foundation recebeu o endosso do Gabinete em 1983.

O Prêmio Japão é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo, que obtiveram conquistas criativas e drásticas que ajudam a progredir em suas áreas e contribuem significativamente para alcançar a paz e a prosperidade para toda a humanidade. Pesquisadores em todas as áreas de ciência e tecnologia são elegíveis para o prêmio, sendo duas áreas selecionadas a cada ano, ao considerar as tendências atuais do desenvolvimento científico e tecnológico. A princípio, uma pessoa de cada área é reconhecida com o prêmio e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Cada cerimônia de premiação conta com a presença do atual Imperador e da Imperatriz, chefes dos três ramos do governo e outros funcionários relacionados, bem como representantes de diversos outros elementos da sociedade.

