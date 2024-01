Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje um passo significativo em direção a operações de perfuração totalmente autônomas na plataforma brasileira Peregrino C da Equinor. As tecnologias digitais da SLB para automação de superfície, perfuração autônoma no fundo e perfuração direcional foram combinadas para permitir que 99% de uma seção de 2,6 quilômetros fosse perfurada no modo de controle autônomo. Em um programa de cinco poços, foi obtido um aumento de 60% na taxa de penetração, resultando em uma entrega mais rápida do poço que reduza os custos e as emissões de carbono.

"Este é um marco emocionante na jornada em direção às operações de perfuração totalmente autônomas", disse Jesus Lamas, presidente de Construção de Poços da SLB. "Ao aproveitar a inteligência artificial e integrar fluxos de trabalho digitais avançados, os clientes estão percebendo melhorias em segurança e desempenho por meio da transformação digital, tornando a perfuração mais consistente e eficiente, e melhorando a pegada de carbono de suas operações."

Especialistas multidisciplinares colaboraram para projetar e implementar fluxos de trabalho autônomos interconectados, possibilitando que o sistema perfurasse a seção de forma contínua. No piso da plataforma, tarefas manuais de manuseio de tubulações e sequenciamento de equipamentos foram automatizadas com o software DrillPilot?. O desempenho da perfuração no fundo do poço foi maximizado usando tecnologia impulsionada por IA na solução de automação DrillOps?. As soluções autônomas Neuro? determinaram a trajetória ideal e entregaram o plano do poço, ajustando sequências de direção e parâmetros de perfuração para atingir o alvo conforme projetado pela solução coerente de planejamento de construção de poços DrillPlan?.