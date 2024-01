Comunicado do Business Wire :PQE Group

O PQE Group, renomado líder em consultoria para Ciências da Vida, encerra o ano fiscal de 2023 com um crescimento de 10% e uma receita revisada para cima, ultrapassando os 100 milhões de euros. A empresa global sediada na Itália, reconhecida como uma consultora preferida para empresas de fabricação farmacêutica, dispositivos médicos e PMEs no mundo inteiro, destaca esse sucesso como um testemunho de sua resiliência, adaptabilidade e visão estratégica em meio ao complexo cenário global.

" Em um momento em que muitas empresas enfrentam desafios geopolíticos, crises e taxas de inflação, o PQE Group se destaca não apenas por sua resiliência, mas por sua capacidade de prosperar em tempos incertos, apresentando crescimento positivo em todos os indicadores financeiros," afirmou Gilda D'Incerti, CEO e fundadora do PQE Group." Esse sucesso tem como base um planejamento meticuloso, investimentos estratégicos em tecnologias de ponta e uma cultura corporativa que valoriza a agilidade e a inovação." O ano recém-concluído para o PQE Group é caracterizado por um foco distintivo na otimização de processos e investimentos digitais. Após encerrar 2022 com um notável aumento de 68% nas receitas em comparação com o ano anterior, a empresa executou uma robusta estratégia de reorganização em 2023, posicionando o PQE Group em sua forma mais eficiente. Uma força motriz por trás da margem de receita líquida aprimorada é o compromisso da empresa com a eficiência do processo, atuando como catalisador para uma fase significativa de inovação.

Isso é exemplificado pela criação do ReSQ-Up, a Organização de Pesquisa Contratada (CRO) interna do grupo, dedicada a apoiar empresas em colaboração com hospitais, start-ups e institutos de pesquisa em seus testes clínicos para produtos inovadores. A ReSQ-Up introduz um novo paradigma na pesquisa clínica, com um foco específico na saúde da mulher e na aplicação da cannabis terapêutica. Paralelamente, o PQE Group expandiu sua presença global com a inauguração de novos escritórios no Canadá, Arábia Saudita, Irlanda e Singapura, totalizando 46 escritórios em todo o mundo e 26 pessoas jurídicas. Essa expansão estratégica tem como objetivo conectar o PQE Group a mercados em expansão, especialmente no Sudeste Asiático.

Stefano Carganico, diretor de Inovação do PQE Group, enfatizou o compromisso da empresa com a sustentabilidade, afirmando: "Investimos estrategicamente em soluções digitais e ecologicamente corretas; isso não apenas aprimora nossa eficiência, mas também contribui para a proteção ambiental. Após anos de hiper crescimento e consolidação, fixamos nossos olhos em metas mais ambiciosas e de longo prazo, incorporando a sustentabilidade em nosso processo estratégico."

