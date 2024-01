Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

A inauguração do novo local em Dallas encerra um período de crescimento e expansão significativos para a Kinaxis no mundo inteiro, após a adição de escritórios no Reino Unido, Países Baixos, Índia, Singapura e Japão, entre outros. A Lockheed Martin é apenas uma das empresas situadas na área Dallas-Fort Worth, que utiliza as soluções Kinaxis para ajudá-los a se preparar e responder às interrupções em suas vastas cadeias de suprimentos.

"Dallas é reconhecida como uma região em crescimento e com localização central para talentos técnicos e de gerenciamento da cadeia de suprimentos", disseMegan Paterson, diretora de operações na Kinaxis. "Estabelecer um hub permanente nos Estados Unidos é uma parte essencial de nossa presença global, conforme as empresas continuam a escolher a Kinaxis para gerenciar cadeias de suprimentos em um ambiente cada vez mais complexo."

Com mais de 40.000 usuários em mais de 100 países, a Kinaxis trabalha com algumas das maiores marcas do mundo em setores como CPG (Bens de Consumo Embalados), automotivo, alta tecnologia, ciências da vida e muito mais. Sua tecnologia orientada por IA e técnica de simultaneidade patenteada permitem às empresas organizarem sua rede de cadeias de suprimentos integralmente, desde o planejamento estratégico até a entrega no endereço final. A tecnologia da Kinaxis ajuda a abastecer a indústria agrícola com 40% dos tratores do mundo, ajuda a manter mais de 110 bilhões de dentes limpos todos os anos e garante que mais de 35 milhões de animais de estimação sejam alimentados com refeições nutritivas todos os anos.

Para mais informações sobre a Kinaxis e atuais vagas abertas, acesse: https://www.kinaxis.com/en/open-positions.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em gerenciamento moderno da cadeia de suprimentos. Atendemos cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Nosso software tem a confiança de marcas globais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem de IA com foco no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, do planejamento estratégico plurianual a execução e a entrega no destino. Para obter mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos LinkedIn .

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.