Comunicado do Business Wire :HKTDC

A Feira Internacional de Joias de Hong Kong e a Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong, ambas organizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC), estão fazendo 40 e 10 , respectivamente, em 2024. O tema do evento deste ano é Be Part of the Splendid Legacy ("Faça parte de um legado esplêndido"). Além de agradecer a todas as partes pelo apoio de sempre, queremos incentivar a participação de mais integrantes do setor neste evento anual e traçar os próximos passos juntos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240117872148/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Be Part of the Splendid Legacy Celebrating the Anniversary of Brilliance at the Twin Jewellery Shows The HKTDC Hong Kong International Jewellery Show and HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show will reach their 40th and 10th milestones respectively in 2024. The theme of this year's event is Be Part of the Splendid Legacy. Apart from thanking all parties for their long-standing support, we hope to encourage more industry players to join this annual event and build the next milestone together. HKTDC Marketplace App launches a new feature, allowing buyers to register, upload photo and travel document for a verified eBadge. No more waiting in line nor verification required at the registration counter. Website for Marketplace App: http://tinyurl.com/mpj32df9 Websites for the twin jewellery shows Hong Kong International Jewellery Show: hkjewelleryshow.hktdc.com Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show: hkdgp.hktdc.com (Photo: Business Wire)