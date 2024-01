Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A instalação está localizada em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um ponto de distribuição importante para toda a região. Ela abrange quase 45.000 metros quadrados em dois armazéns, além de um pátio dedicado para caminhões. Além de sua localização ideal, o local permite investimentos futuros para aumentar a capacidade de armazenamento e as ofertas aos clientes. Além disso, essa aquisição expande a rede da Emergent Cold LatAm no Brasil para o Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país e uma parte importante da cadeia de abastecimento de alimentos.

"Desde o anúncio desta aquisição planejada, recebemos um feedback muito positivo dos clientes sobre a localização", disse Evandro Calanca, Diretor Executivo. "Com base nesse forte interesse, estamos acelerando nossos planos de expansão. Estou animado com a oportunidade de crescer junto com nossos clientes neste mercado importante."

"A expansão desta instalação no Rio de Janeiro é um dos cinco projetos principais planejados para o Brasil ao longo do próximo ano", disse Neal Rider, CEO da Emergent Cold LatAm. "Estamos comprometidos em expandir nossa presença e capacidades em todo o país e fortalecer a oferta de soluções mais abrangentes de logística da cadeia de frio para clientes em toda a América Latina."

A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como assessor financeiro e o escritório de advocacia Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza atuou como assessor jurídico da Emergent Cold LatAm.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) é o maior fornecedor de armazenamento e logística refrigerados de alimentos da América Latina e Caribe. Foi fundada em agosto de 2021 para atender à necessidade de soluções modernas da cadeia de frio no mercado e à crescente demanda de clientes locais e globais. Entre seus principais investidores estão a Stonepeak e D1 Capital.