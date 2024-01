Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium Ascend Consultancy, parte da empresa de análise de aviação mais confiável do mundo, a Cirium, demonstrou mais uma vez sua experiência inigualável em avaliação de aeronaves ao ganhar o cobiçado prêmio Appraiser of the Year ('Avaliador do Ano') no Airline Economics Aviation 100 Global Leaders Awards 2024. Essa conquista notável marca a nona vez que a Cirium Ascend Consultancy foi homenageada com esse prestigioso prêmio, reforçando sua posição como uma consultoria líder no setor de aviação.

O prêmio, entregue em Dublin durante a conferência Growth Frontiers, reconhece o compromisso inabalável da Cirium Ascend Consultancy com a excelência e inovação em análises e consultoria de aviação. O reconhecimento deste ano é especialmente significativo, pois reflete a adaptação dinâmica e a resiliência da empresa diante dos desafios globais em curso, incluindo a evolução do cenário do setor de aviação pós-pandêmico.

Rob Morris, diretor global da Cirium Ascend Consultancy, disse: "Receber o prêmio 'Appraiser of the Year' pela nona vez não é apenas uma honra, é um tributo à dedicação e ao trabalho árduo de nossa equipe. Esse reconhecimento demonstra perfeitamente nosso compromisso em fornecer avaliações de aeronaves precisas, oportunas e perspicazes aos nossos clientes. Em um ano repleto de complexidades e mudanças rápidas, esse prêmio é um lembrete de que nossa busca incessante por excelência e inovação nos diferencia. Temos uma equipe de 30 avaliadores, dos quais nove são certificados pela ISTAT."