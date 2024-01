Comunicado do Business Wire :Boston Metal

Boston Metal, uma empresa internacional de soluções de tecnologia de metais, anunciou hoje um investimento de US$ 20 milhões na série C2 da Marunouchi Innovation Partners com sede em Tóquio. O novo financiamento eleva o total da série a US$ 282 milhões. Com este novo capital, a Boston Metal amplia sua presença na Ásia, mercado que representa mais de 70% da produção mundial de aço. Além disto, o financiamento irá acelerar o caminho da empresa para comercializar e apoiar seu crescimento contínuo, ao atrair e reter os melhores talentos da indústria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade em produzir metais permanece inabalável e este financiamento será essencial para avançar em nossas metas a longo prazo", disse Tadeu Carneiro, Diretor Executivo da Boston Metal. "Apesar das condições desafiadoras do mercado, a avaliação da Boston Metal continua aumentando, enquanto nossa capacidade persistente de garantir financiamento de investidores de primeira nível demonstra a confiança robusta em nossa visão e recursos."

Ao aproveitar seu impulso de financiamento da série C1, a Boston Metal vem acelerando sua missão de comercializar tecnologia inovadora de aço ecológico até 2026 para respaldar as metas de carbono zero da indústria siderúrgica para 2050. A empresa espera começar a gerar receitas a partir de seu negócio de metais de alto valor já em 2024. "Reconhecemos a importância crucial do avanço de práticas sustentáveis na produção de metal", disse Ichiro Miyoshi, Diretor Executivo da Marunouchi Innovation Partners. "Nosso investimento na Boston Metal é uma prova de nossa crença de que sua tecnologia representa uma solução inovadora a longo prazo para produção comercial de aço ecológico em meio à crescente demanda mundial por aço." O impulso para a descarbonização em setores como transporte e infraestrutura está aumentando a busca de soluções de aço ecológico. A tecnologia Molten Oxide Electrolysis (MOE) da Boston Metal é um processo direto de apenas uma etapa que pode produzir aço de alta qualidade a partir de abundantes minérios de ferro de médio e baixo teor. Esta flexibilidade é única e posiciona a MOE para satisfazer a crescente demanda por aço ambientalmente sustentável em vários setores. Como tecnologia de plataforma, a MOE também permite a extração de metais de alto valor a partir de materiais de baixa concentração anteriormente inutilizáveis, como resíduos de mineração. Este anúncio de financiamento segue a recente seleção pelo Departamento de Energia dos EUA da Boston Metal para estabelecer uma fábrica de cromo metálico em Weirton, Virginia Ocidental, para produzir no país um material fundamental para as indústrias aeroespacial, de processamento químico e nuclear. Sobre a Boston Metal A Boston Metal está comercializando a Molten Oxide Electrolysis (MOE), uma plataforma de tecnologia de metais de tonelagem alimentada por eletricidade, para descarbonizar a produção de aço e transformar o modo como os metais são produzidos. A MOE oferece à indústria metalúrgica uma solução escalável, econômica e ecológica para produzir aço e metais de alto valor a partir de várias matérias-primas e tipos de minério de ferro. Com suporte de investidores visionários e liderada por uma equipe de classe mundial, a Boston Metal tem sede em Woburn, Massachusetts e possui uma subsidiária de propriedade plena no Brasil. Saiba mais em bostonmetal.com.

