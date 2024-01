Comunicado do Business Wire :Alphawave Semi

A Nubis Communications, Inc., A Nubis Communications, Inc., fornecedora de interconexão óptica de alta densidade (HDI/O) de baixa latência, e a Alphawave Semi (LN: AWE), líder global em conectividade de alta velocidade e silício de computação para a infraestrutura de tecnologia mundial, anunciaram hoje sua próxima demonstração da tecnologia PCI Express 6.0 em um link óptico a 64GT/s por pista. Os provedores de data center estão explorando o uso do PCIe sobre óptica para expandir consideravelmente o alcance e a flexibilidade da interconexão para memória, CPUs, GPUs e aceleradores de silício personalizados para permitir clusters mais escaláveis e eficientes em termos de energia para arquiteturas de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (IA/ML). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240130187497/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Nubis Communications e a Alphawave Semi farão uma demonstração ao vivo no estande da Tektronix na DesignCon, a principal conferência de tecnologias avançadas de design de chip, placa e sistema. Um subsistema PCIe da Alphawave Semi com PiCORE Controller IP e PHY PipeCORE conduzirá e receberá diretamente o tráfego PCIe 6.0 por meio de um mecanismo óptico linear Nubis XT1600 para demonstrar uma conexão óptica PCIe 6.0 a 64GT/s por fibra, com a forma de onda de saída óptica medida em um escopo de amostragem Tektronix com uma sonda óptica de alta velocidade.

A tecnologia de transmissão óptica pode ser aproveitada para aumentar consideravelmente as distâncias dos links com as mesmas larguras de banda em comparação com os cabos de cobre, suportando tamanhos de cluster maiores necessários para suportar servidores IA/ML cada vez maiores distribuídos em vários nós e permitindo a inovação em novas arquiteturas de rede desagregadas. O mecanismo óptico Nubis XT1600 suporta até 16 pistas de conectividade óptica PCIe Gen 6.0 de alta densidade ou Ethernet de 100 Gbps/pista sem incorporar retimers. "Nosso alto nível de integração com 16 pistas full-duplex em um único mecanismo óptico de baixo consumo de energia e baixa latência é uma excelente combinação com a largura de banda máxima do PCIe x16 para implementações de computação e armazenamento de última geração", disse Scott Schube, vice-presidente de Marketing da Nubis Communications. "Nossa demonstração do mecanismo óptico linear Nubis XT1600 e do PCIe 6.0 Controller e PHY IP da Alphawave Semi mostra a viabilidade de um link PCIe® 6.0 x8 sobre fibra óptica a 64 GT/s." "Os aplicativos de IA estão remodelando as redes de data center, com os hiperescaladores implantando clusters cada vez maiores de servidores desagregados distribuídos em distâncias maiores. Essa mudança gerou um interesse maior no PCIe sobre óptica entre vários de nossos clientes", disse Tony Chan Carusone, diretor de Tecnologia (CTO) da Alphawave Semi. "Por meio de nossa colaboração com a Nubis, temos o prazer de demonstrar como estamos aproveitando a liderança da Alphawave Semi em IP e silício de conectividade para permitir soluções de conectividade óptica PCIe que aceleram a computação de IA de alto desempenho e a infraestrutura de dados." Disponibilidade O mecanismo óptico linear Nubis XT1600? já está disponível para amostragem, entre em contato via nubis-inc.com. Mais informações sobre o portfólio PCIe da Alphawave Semi: Solução PCI-Express da Alphawave Semi

Sobre a Nubis Communications A Nubis inova em fotônica, eletrônicos, embalagens e fabricação para criar ópticas com escalabilidade, densidade e eficiência energética significativamente melhores do que as soluções existentes, rompendo a barreira de E/S em data centers e possibilitando computação, IA e aprendizado de máquina mais avançados. Para mais informações, acesse https://www.nubis-inc.com. XT-1600, HDI/O e o logotipo da Nubis Cloud são marcas registradas da Nubis Communications.

Sobre a Alphawave Semi A Alphawave Semi é líder global em conectividade de alta velocidade e silício de computação para a infraestrutura tecnológica mundial. Diante do crescimento exponencial de dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crítica: permitir que os dados trafeguem mais rapidamente, de forma mais confiável e com maior desempenho e menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada, e nossos produtos de IP, silício personalizado e conectividade são implantados por clientes globais de primeira linha em data centers, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com um histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no coração do nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com. Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados.