Comunicado do Business Wire :AGCO

O FarmerCore revoluciona vendas e serviços com uso de ferramentas que colocam os distribuidores mais próximos dos agricultores, no local e online. Da pesquisa de produtos ao tempo de atividade em uma temporada, o programa desenvolve e integra elementos digitais e físicos em toda a jornada de compra e ciclo de vida de propriedade do produto para criar uma oferta líder no campo.

AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial em design, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia agrícola de precisão, anunciou hoje o lançamento do FarmerCore, uma iniciativa mundial de transformação para proporcionar uma experiência de última geração para agricultores e distribuidores. O lançamento do novo modelo de distribuição ponta a ponta é um marco significativo no avanço da estratégia que prioriza o agricultor da AGCO, e na consolidação de seu compromisso em ajudar os agricultores ao redor do mundo a se tornar mais lucrativos, produtivos e sustentáveis.

O FarmerCore será implementado em estreita parceria com a rede internacional de distribuidores da AGCO e se tornar líder no suporte de máquinas agrícolas, em todos os aspectos do ciclo de vida da propriedade. O programa será lançado a nível mundial este ano em organizações de distribuidores selecionadas da América do Norte e do Sul, com expansão contínua durante 2024.

"Proporcionamos aos agricultores uma experiência excepcional no campo que abrange toda a jornada de propriedade", disse Stacy Anthony, Diretor Executivo da AgRevolution. "Nossa mentalidade que prioriza o agricultor, combinada com a implementação dos ativos do FarmerCore, permite um maior compromisso em nossa região e nos ajuda a propiciar resultados e valor excepcionais aos clientes. Estou empolgado com o potencial ilimitado que este modelo inovador, que prioriza o agricultor, irá oferecer à rede de distribuidores da AGCO e aos agricultores a nível mundial."

O FarmerCore é construído sobre três pilares: a mentalidade no campo, presença de rede inteligente e envolvimento digital. A mentalidade no campo posiciona os distribuidores para satisfazer as necessidades dos clientes em todas as fases da jornada de propriedade. A presença de rede inteligente retira a ênfase da abordagem de tamanho único para todos os pontos de venda, avançando rumo a um modelo radial que acrescenta pontos de venda "leves", centros de serviços e locais apenas de peças. O envolvimento digital concede aos agricultores acesso online 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vendas e suporte, incluindo compra de peças online, vitrines digitais de distribuidores, configuradores online e muito mais.

"A estratégia da AGCO permanece concentrada em colocar o agricultor no centro de tudo o que fazemos", disse Eric Hansotia, Presidente e Diretor Executivo da AGCO. "A iniciativa FarmerCore consolida ainda mais nosso compromisso de priorizar os agricultores, ao combinar experiências físicas e digitais para estabelecer fidelidade à marca e aprofundar o envolvimento do cliente. Em última análise, levaremos todo o nosso negócio ao agricultor mediante ferramentas digitais, caminhões de serviço, acesso local a peças e muito mais, em parceria com a rede internacional de distribuidores da AGCO."

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente mediante seu portfólio de marcas diferenciado, incluindo as principais marcas como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de modo sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO obteve vendas líquidas em cerca de US$ 12,7 bilhões em 2022. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com . For company news, information, and events, please follow us on X: @AGCOCorp. For financial news on X, please follow the hashtag #AGCOIR.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.