Brasileiro sobe em telhado de aeroporto após ter entrada negada em Portugal; veja vídeo

Um brasileiro de 30 anos de idade, que não teve a identidade revelada, foi detido na última segunda-feira, 29, após subir no telhado do Aeroporto de Lisboa, em Portugal. O homem teve a entrada no país barrada e fugiu do Centro de Instalação Temporária do local.

O homem chegou ao país em um avião da companhia aérea TAP Air Portugal e seria deportado de volta ao Brasil a pedido das autoridades portuguesas. O destino dele seria o aeroporto de Belo Horizonte. As informações são do jornal Correio da Manhã e da Agência Lusa.