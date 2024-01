Biden diz que decidiu resposta a ataque na Jordânia e não quer guerra mais ampla

O presidente Joe Biden afirmou, nesta terça-feira (30), que já decidiu qual será a resposta dos Estados Unidos após a morte de três de seus soldados em uma base na Jordânia, ao mesmo tempo em que afirmou que "não busca" uma "guerra mais ampla" no Oriente Médio. Em meio à crescente pressão do calendário eleitoral, o presidente culpou o Irã por fornecer armas aos responsáveis pelo ataque que ocorreu no domingo, matando três soldados e ferindo dezenas, sendo as primeiras baixas americanas na região desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Biden já havia atribuído o ataque a "grupos de combatentes radicais apoiados pelo Irã".

"Sim", respondeu Biden a jornalistas que perguntaram nesta terça-feira se ele já havia tomado sua decisão sobre a resposta dos Estados Unidos, sem dar mais detalhes. "Não acredito que precisemos de uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Não é o que estou buscando", disse o presidente sobre os temores de que um ataque direto ao Irã gere um conflito mais amplo. Biden falou com a imprensa ao sair da Casa Branca em direção à Flórida, para um compromisso de campanha. Em seguida, a bordo do avião presidencial Air Force One, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, explicou aos jornalistas que a resposta provavelmente envolverá "múltiplas ações". "É muito provável que seja um enfoque escalonado, não uma ação pontual, mas potencialmente múltiplas ações", afirmou Kirby. Em ano eleitoral, em que Biden buscará um segundo mandato, os opositores republicanos o pressionam para retaliar o Irã pelo ataque, realizado com drones contra uma base militar americana perto da fronteira com a Síria. Alguns até pediram que ele "atingisse" o Irã diretamente. No entanto, o governo democrata acredita que um ataque direto em território iraniano poderia causar uma explosão na região. Ações contra grupos armados apoiados pelo Irã e possivelmente contra instalações da Guarda Revolucionária do Irã em outros países são alternativas mais prováveis, de acordo com a mídia americana.

Play

A Casa Branca prometeu na segunda-feira que responderia de maneira "responsável".

Questionado se considera o Irã responsável pelo ataque, Biden respondeu: "Sim, eu os responsabilizo, no sentido de que estão fornecendo armas às pessoas que o cometeram". "Vamos discutir sobre isso", acrescentou o presidente, sobre se foi estabelecido um vínculo direto com o Irã. O ataque na Jordânia aumentou as tensões na região, que já estava instável desde o ataque do Hamas em 7 de outubro e a resposta devastadora de Israel em Gaza.