Aumenta pressão internacional sobre Israel e Hamas para nova trégua em Gaza

Mediadores internacionais pressionaram, nesta terça-feira (30), para conseguir um novo cessar-fogo em Gaza, que permita a libertação dos reféns detidos pelo Hamas no território palestino bombardeado há quase quatro meses pelas forças israelenses. O diretor da Agência Central de Inteligência americana (CIA, na sigla em inglês), William Burns, reuniu-se no domingo (28), em Paris, com autoridades do Egito, de Israel e do Catar para esboçar um novo projeto de trégua. O movimento islamista Hamas, que governa Gaza desde 2007, confirmou que recebeu a proposta e que a está "analisando" para "dar uma resposta".

Um alto funcionário do movimento, Taher al Nunu, insistiu nesta terça-feira em que o Hamas deseja um "cessar-fogo completo e total, e não uma trégua temporária". O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani, expressou confiança em um acordo que leve a um cessar-fogo permanente. Segundo Al Thani, o plano inclui uma trégua gradual que permitirá inicialmente a libertação de mulheres e crianças mantidas reféns em Gaza e a entrada de ajuda humanitária no território, devastado pela guerra e sujeito a um cerco israelense. Uma trégua de uma semana no final de novembro passado, negociada com mediação do Catar, do Egito e dos Estados Unidos, permitiu que os reféns capturados durante o ataque sangrento dos milicianos islamistas em Israel, em 7 de outubro, fossem trocados por prisioneiros palestinos detidos em Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descartou nesta terça-feira qualquer trégua que envolva a retirada das tropas israelenses de Gaza, ou a libertação de "milhares de terroristas". "Não vamos retirar o Exército da Faixa de Gaza, nem vamos libertar milhares de terroristas. Nada disso acontecerá", frisou, em declaração na colônia de Eli, na Cisjordânia ocupada.

A pressão internacional surge em meio a temores de uma propagação do conflito, o que agrava as tensões na região. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não busca uma escalada, ao mesmo tempo em que avalia uma resposta militar contra o Irã após o ataque de drones que matou três soldados americanos na Jordânia. "Não creio que precisemos de uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Não é isso que procuro", disse ele.

A guerra também intensificou a violência na Cisjordânia. Durante uma operação contra um hospital, soldados israelenses que operavam disfarçados mataram três supostos membros de uma "célula terrorista" do Hamas naquele território palestino, ocupado por Israel desde 1967. O conflito eclodiu em 7 de outubro com a incursão de comandos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um relatório da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Cem reféns foram trocados por prisioneiros palestinos durante a trégua de novembro. Dos 132 mantidos em cativeiro em Gaza, estima-se que 28 morreram.