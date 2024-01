Arsenal vence Nottingham Forest e é vice-líder da Premier League

O Arsenal subiu ao segundo lugar da Premier League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest (16º), nesta terça-feira (30), na abertura da 22ª rodada, em que o líder Liverpool recebe o Chelsea (9º), na quarta-feira.

Os 'Gunners' estão dois pontos atrás do Liverpool e três acima do atual campeão Manchester City, terceiro colocado com 43, que recebe o Burnley (19º) na quarta-feira e tem um jogo a menos, que será disputado no dia 20 de fevereiro, contra o Brentford.

No City Ground, o Arsenal dominou completamente a partida (teve mais de 75% da posse de bola), mas não se mostrou perigoso no primeiro tempo, com apenas um chute na direção do gol.