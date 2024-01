Argentina goleia Chile (5-0), avança no Pré-Olímpico e elimina Uruguai

A Argentina, liderada em campo pelo campeão mundial Thiago Almada, derrotou o Chile por 5 a 0 nesta terça-feira e avançou à fase final do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024; resultado que também classifica o Paraguai e elimina o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa.

Almada, numa noite brilhante em que marcou dois gols e deu uma assistência, abriu o placar aos 45 minutos ao aproveitar uma bola rebatida pelo goleiro chileno Vicente Reyes, após um chute forte de Santiago Castro.

Campeão com a seleção principal na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o camisa 10 da 'Albiceleste' sub-23 marcou o segundo no início do segundo tempo (57') convertendo um pênalti.