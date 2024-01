África do Sul elimina Marrocos e vai às quartas da Copa Africana de Nações

A África do Sul protagonizou mais uma surpresa na Copa Africana de Nações (CAN), ao eliminar o Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, com uma vitória por 2 a 0 nesta terça-feira (30). Evidence Makgopa (57') e Teboho Mokoena (90'+5) mandaram para casa os 'Leões do Atlas', que perderam um pênalti com o lateral do Paris Saint-Germain Achraf Hakimi acertando a cobrança no travessão (86'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desta forma, a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Mundial diz adeus à CAN nas oitavas, fase em que também foram eliminados Senegal e Egito, campeão e vice - respectivamente - da última edição do torneio continental.

Com Tunísia e Argélia eliminadas na fase de grupos, e Egito nas oitavas, o norte da África ficou sem representantes na competição. E a maldição persiste para o Marrocos, que tem apenas um título da CAN (1976), pouca bagagem para uma seleção com status de gigante do continente. No próximo sábado, a África do Sul vai enfrentar Cabo Verde por uma vaga nas semifinais. Mais cedo, o Mali derrotou Burkina Faso por 2 a 1 e se classificou para as quartas de final, fase em que terá pela frente a anfitriã Costa do Marfim.

Os malineses abriram o placar com um gol contra do zagueiro Edmond Tapsoba logo aos 3 minutos de jogo e ampliaram com o atacante Lassine Sinayoko no início do segundo tempo (47'). Dez minutos depois, Burkina Faso descontou em cobrança de pênalti do capitão Bertrand Traoré (57'), que marcou seu terceiro gol na competição. Na reta final, Burkina chegou a empatar, mas Issoufou Dayo estava impedido quando mandou a bola de cabeça para as redes (90').