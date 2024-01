Acidente rodoviário deixa 19 mortos e 22 feridos no México

Uma colisão entre um ônibus de passageiros e um trailer deixou ao menos 19 mortos e 22 feridos nesta terça-feira (30) no estado de Sinaloa, no noroeste do México, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu em uma via de duas faixas na altura do município de Elota, e envolveu um ônibus de dois andares, no qual viajavam 47 pessoas, informou, durante coletiva de imprensa, Roy Navarrete, diretor da Defesa Civil em Sinaloa.

Os dois veículos bateram de frente e foram totalmente carbonizados.