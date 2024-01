A imigração, pilar da campanha eleitoral de Trump e seus aliados

Conseguirá Joe Biden que o Congresso aprove uma reforma migratória em pleno ano eleitoral? Donald Trump e seus aliados não estão dispostos a conceder uma vitória política nesse tema central de sua campanha. O ex-presidente republicano, grande favorito para a indicação presidencial republicana, tentará barrar tudo que atrapalhe seu avanço em direção a um possível novo duelo com Biden nas eleições de novembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Muito influente sobre o partido, o bilionário republicano quer evitar que os congressistas aprovem um projeto de lei sobre imigração negociado no Senado a pedido de Biden.

"Como líder de nosso partido, não há nenhuma possibilidade de que eu apoie esta horrível traição de fronteiras abertas", disse Trump no sábado durante um comício em Las Vegas. Joe Biden foi eleito em novembro de 2020 com a promessa de humanizar a política migratória americana, muito criticada na época pelo famoso "muro" na fronteira com o México, promovido por Donald Trump. Mas as medidas adotadas durante o mandato do democrata também geram polêmica. Os republicanos o acusam de ter permitido que o país fosse "invadido". Eles se baseiam no número recorde de vezes em que migrantes e solicitantes de asilo foram interceptados na fronteira (302 mil em dezembro). Vários prefeitos de grandes cidades e governadores de seu partido se somaram às críticas em um momento em que as pesquisas mostram que a crise migratória é uma das principais preocupações dos americanos. E atribuem a crise aos democratas.

A migração já foi um tema de campanha de Donald Trump em 2016, quando comparou os migrantes ilegais a "estupradores". Agora, o magnata inflamou ainda mais sua retórica.

Nos últimos meses, Trump disse que os migrantes "envenenam o sangue" dos Estados Unidos, o que lhe rendeu comparações com Adolf Hitler. Segundo alguns analistas, as declarações alarmistas de Donald Trump sobre a migração podem não ser levadas a sério se ele continuar rejeitando o projeto de lei debatido no Congresso e negociado, entre outros, por congressistas de seu partido. O ex-presidente pode contar com o apoio do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, que advertiu que, do jeito que as coisas estão, o texto morrerá assim que chegar à Câmara Baixa, onde os republicanos têm uma estreita maioria.